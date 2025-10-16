Habertürk
        Reyting sonuçları 15 Ekim 2025: Eşref Rüya, Can Borcu, Sahipsizler, MasterChef Türkiye… Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 15 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Dün akşam kuşağında birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra farklı türlerde filmler ve yarışmalar yayınlandı. ATV'de Can Borcu final bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Eyyvah Eyvah filmi yayınlanırken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Now TV'de Sahtekarlar dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 08:12 Güncelleme: 16.10.2025 - 08:12
        1

        15 Ekim Çarşamba akşamı ATV’de Can Borcu final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV’de Eyyvah Eyvah filmi yayınlandı. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Now TV’de Sahtekarlar dizilerinin tekrarı vardı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 Ekim 2025 reyting sonuçları Total ve AB sıralaması…

        2

        15 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok program, dizi, film ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        15 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
