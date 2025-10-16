Reyting sonuçları 15 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Dün akşam kuşağında birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra farklı türlerde filmler ve yarışmalar yayınlandı. ATV'de Can Borcu final bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Eyyvah Eyvah filmi yayınlanırken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Now TV'de Sahtekarlar dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım...
15 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok program, dizi, film ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
15 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI