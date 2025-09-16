Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL 2025 | Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye reyting sonucu! ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 15 Eylül 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?

        15 Eylül Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 15 Eylül 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 08:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 15 Eylül 2025 reyting sonuçları...

        2

        15 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de yeni dizi Cennetin Çocukları ekran yolculuğuna başladı.

        Show TV’de Veliaht dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.

        ATV’de Hızlı ve Öfkeli 8, Now TV’de Recep İvedik 6 ve Star TV’de Durdurulamaz filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        Ancak 15 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

