Reyting sonuçları 15 Eylül 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?
15 Eylül Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 15 Eylül 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
15 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de yeni dizi Cennetin Çocukları ekran yolculuğuna başladı.
Show TV’de Veliaht dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.
ATV’de Hızlı ve Öfkeli 8, Now TV’de Recep İvedik 6 ve Star TV’de Durdurulamaz filmleri sinemaseverlerle buluştu.
Ancak 15 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI