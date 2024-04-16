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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları: 15 Mart 2024 Pazartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi

        Reyting sonuçları ile dün en çok ne izlendi? 15 Mart 2024 Pazartesi AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 15 Mart Pazartesi günü yayınlanan yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından sorgulanıyor. Dün akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için rekabet etti. İşte, 15 Mart 2024 Pazartesi dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:54 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:54
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        Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede büyük bir önemi olan reyting sonuçları her sabah bir önceki güne göre paylaşılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için rekabet etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 15 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        15 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Mart Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        15 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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