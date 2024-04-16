Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede büyük bir önemi olan reyting sonuçları her sabah bir önceki güne göre paylaşılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için rekabet etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 15 Mart Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...