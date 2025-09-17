Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Eylül 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 16 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. sezonu ile ekrana dönüş yaptı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 16 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 17.09.2025 - 08:04 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:04
        1

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül Salı akşamı Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak ekran yolculuğuna başlarken, TRT 1’in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonu açtı. Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Gözleri Karadeniz dizileri ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 16 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        2

        16 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        16 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        16 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        16 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
