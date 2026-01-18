17 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve Kanal D’de Güller ve Günahlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8’de Survivor All Star-Gönüllüler ve Now TV’de Çifte Milyon yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü yayınlanırken, ATV’de Kirpi Sonic ve Star TV’de Bizim Köyün Şarkısı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ocak 2026 reyting sonuçları…