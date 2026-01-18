Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 OCAK 2026 TABLOSU: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor… ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ocak 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total'de hangi yapım birinci oldu?

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizileri ile Survivor All Star-Gönüllüler ve Çifte Milyon yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü yayınlanırken; Kirpi Sonic ve Bizim Köyün Şarkısı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 17 Ocak 2026 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Giriş: 18.01.2026 - 08:41 Güncelleme: 18.01.2026 - 08:41
        1

        17 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve Kanal D’de Güller ve Günahlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8’de Survivor All Star-Gönüllüler ve Now TV’de Çifte Milyon yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de Güldür Güldür Show programının tekrar bölümü yayınlanırken, ATV’de Kirpi Sonic ve Star TV’de Bizim Köyün Şarkısı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        2

        17 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        17 OCAK 2026 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        17 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        17 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
