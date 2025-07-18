Reyting sonuçları 17 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı türlerde film, dizi, program ve yarışma seyirci ile buluşuyor. Ancak bu yapımlardan sadece birkaçı AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok izlenen 10 yapım...
Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma seyirci ile buluştu. Bu yapımlardan biri reytinglerde birinci olurken, bazıları reyting sıralamasında ilk 10’a giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 17 Temmuz 2025 Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...
17 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Temmuz Perşembe günü Kanal D’de Şirinler 2 ve Star TV’de Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri yayınlandı.
TRT 1’de Gönül Dağı ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.
Now TV’de Çift Kişilik Oda dizisi, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
17 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;
17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Şirinler 2 (Yabancı Sinema) – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Ne Olacak Halim (T.S) – NOW
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Hababam Sınıfı Güle Güle (T.S) – Star TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Şirinler 2 (Yabancı Sinema) – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Show Ana Haber – Show TV
MasterChef Türkiye (Tekrar) – TV8
Ejder Yürek: Büyücünün Laneti (Yabancı Sinema) – Kanal D