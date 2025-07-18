Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma seyirci ile buluştu. Bu yapımlardan biri reytinglerde birinci olurken, bazıları reyting sıralamasında ilk 10’a giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 17 Temmuz 2025 Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...