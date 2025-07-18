Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Temmuz 2025: Çift Kişilik Oda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 17 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı türlerde film, dizi, program ve yarışma seyirci ile buluşuyor. Ancak bu yapımlardan sadece birkaçı AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok izlenen 10 yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma seyirci ile buluştu. Bu yapımlardan biri reytinglerde birinci olurken, bazıları reyting sıralamasında ilk 10’a giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 17 Temmuz 2025 Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...

        2

        17 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17 Temmuz Perşembe günü Kanal D’de Şirinler 2 ve Star TV’de Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri yayınlandı.

        TRT 1’de Gönül Dağı ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.

        Now TV’de Çift Kişilik Oda dizisi, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        17 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;

        3

        17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        NOW Ana Haber – NOW

        Şirinler 2 (Yabancı Sinema) – Kanal D

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

        Ne Olacak Halim (T.S) – NOW

        Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        Hababam Sınıfı Güle Güle (T.S) – Star TV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        4

        17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        NOW Ana Haber – NOW

        Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        Şirinler 2 (Yabancı Sinema) – Kanal D

        MasterChef Türkiye Özet – TV8

        Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

        MasterChef Türkiye (Tekrar) – TV8

        Ejder Yürek: Büyücünün Laneti (Yabancı Sinema) – Kanal D

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi