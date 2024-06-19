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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Haziran 2024: Salı günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Güldür Güldür Show, Masterchef Türkiye

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 18 Haziran Salı günü en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Güldür Güldür Show, Uefa Euro 2024 maçları, Masterchef gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 18 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 08:41 Güncelleme: 19.06.2024 - 08:41
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        Dün Güldür Güldür Show, Uefa Euro 2024 maçları, Masterchef gibi yapımların yanı sıra; Mahalleden Arkadaşlar, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Orman Çocuğu gibi birçok film yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 18 Haziran 2024 Salı AB ve total reyting sonuçları...

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        18 HAZİRAN SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        18 HAZİRAN SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

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