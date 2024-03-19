Reyting sonuçlarında birincilik yarışı her günün iddiaları yapımları arasında devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor gibi yapımlar AB ve total reyting sıralamasında mücadele etti. Peki, 18 Mart Pazartesi günü en çok ne izlendi? İşte dünün AB ve total reyting sıralaması listesi...