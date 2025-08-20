Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Ağustos Salı akşamı yayınlanan Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Deli Deli Küpeli, Bücür, Rangers-Club Brugge maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ağustos 2025 Reyting sonuçları tablosu...