        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Ağustos 2025: Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Rangers-Club Brugge maçı... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Ağustos Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında ATV'de Güven Bana, Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken, Kanal D'de Deli Deli Küpeli ve Star TV'de Bücür filmleri yayınlandı. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması Rangers-Club Brugge maçı vardı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:00
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Ağustos Salı akşamı yayınlanan Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Deli Deli Küpeli, Bücür, Rangers-Club Brugge maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ağustos 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        2

        19 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        19 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        19 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 AĞUSTOS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
