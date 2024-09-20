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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Eylül 2024: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'nin yeni sezon dizilerinden Siyah Kalp yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Bir Gece Masalı, Password, Olanlar Oldu, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları Feyenoord-Bayer Leverkusen ve Monaco-Barcelona gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Eylül 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 07:19 Güncelleme: 20.09.2024 - 07:19
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, Password, Olanlar Oldu, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları Feyenoord-Bayer Leverkusen ve Monaco-Barcelona yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        19 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        19 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        19 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        19 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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