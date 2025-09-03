Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film ve yarışma gibi içerikler yayınlandı. 2 Eylül Salı akşamı Gözleri KaraDeniz, MasterChef Türkiye, Kral Kaybederse, Güldür Güldür Show, İnek Şaban, Geleceğin Savaşı ve Çakallarla Dans 6 gibi yapımlar ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı reyting birincisi…