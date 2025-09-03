Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları 2 Eylül 2025 Salı: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 2 Eylül 2025 Salı sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında ATV'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Star TV'de Kral Kaybederse dizisi ile Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de İnek Şaban, TRT 1'de Geleceğin Savaşı ve Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 03.09.2025 - 07:33
        1

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film ve yarışma gibi içerikler yayınlandı. 2 Eylül Salı akşamı Gözleri KaraDeniz, MasterChef Türkiye, Kral Kaybederse, Güldür Güldür Show, İnek Şaban, Geleceğin Savaşı ve Çakallarla Dans 6 gibi yapımlar ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Eylül 2025 Salı reyting birincisi…

        2

        2 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        2 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
