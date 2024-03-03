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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 2 Mart 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş

        Reytinglerde birincilik yarışı! 2 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları ile 2 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. 2 Mart 2024 akşam kuşağında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş ve Survivor All Star reytinglerde birinci sırada yer alabilmek için yarıştı. Televizyon izleyicileri için "Dün en çok ne izlendi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 2 Mart 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:14
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        Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün izlenme oranlarının paylaşıldığı reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Mart Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        2 MART 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Mart Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        2 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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