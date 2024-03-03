Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün izlenme oranlarının paylaşıldığı reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Mart Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...