Reyting sonuçları 21 Mart 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında dün akşam pek çok yapım yayınlandı. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yayınlandı. Peki, 21 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?