Dünün reyting sonuçları 21 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından gündeme taşındı. Dün akşam Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid maçı ile futbol heyecanı doruğa çıkarken, Organize İşler ve Kardeş Takımı 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, 21 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?
‘’Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 21 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Kuruluş Orhan, Eşref Rüya, Sahipsizler, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Atletico Madrid maçı, Organize İşler, Kardeş Takımı 2 gibi yapımlar ekrana geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 21 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
21 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, maç ve program gibi yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
21 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI