‘’Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 21 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Kuruluş Orhan, Eşref Rüya, Sahipsizler, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Atletico Madrid maçı, Organize İşler, Kardeş Takımı 2 gibi yapımlar ekrana geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 21 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…