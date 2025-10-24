Reyting sonuçları 23 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları 23 Ekim 2025 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye ve Star TV'de Cehennem Melekleri 4 yapımları izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Stuttgart maçı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Samsunspor-Dinamo Kiev maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 23 Ekim 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 23 Ekim Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Cehennem Melekleri 4 yapımları ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe-Stuttgart maçı, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor-Dinamo Kiev maçı heyecanı yaşandı. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi.
23 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
23 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
23 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Veliaht – Show TV
Halef Köklerin Çağrısı – Now
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Veliaht (Özet) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
23 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
Halef Köklerin Çağrısı – Now
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Veliaht – Show TV
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV