        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 23 Ekim 2025: Veliaht, Halef, Fenerbahçe-Stuttgart maçı, Samsunspor-Dinamo Kiev maçı… İşte AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım!

        Reyting sonuçları 23 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 23 Ekim 2025 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye ve Star TV'de Cehennem Melekleri 4 yapımları izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Stuttgart maçı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Samsunspor-Dinamo Kiev maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 23 Ekim 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:10
        1

        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 23 Ekim Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Cehennem Melekleri 4 yapımları ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe-Stuttgart maçı, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor-Dinamo Kiev maçı heyecanı yaşandı. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi.

        2

        23 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        23 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        3

        23 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

        Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

        Veliaht – Show TV

        Halef Köklerin Çağrısı – Now

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol'da – ATV

        ATV Ana Haber – ATV

        Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

        Veliaht (Özet) – Show TV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        4

        23 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

        Halef Köklerin Çağrısı – Now

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol'da – ATV

        Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

        Veliaht – Show TV

        Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now

        Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

        ATV Ana Haber – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
