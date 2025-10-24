Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 23 Ekim Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Cehennem Melekleri 4 yapımları ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe-Stuttgart maçı, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor-Dinamo Kiev maçı heyecanı yaşandı. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi.