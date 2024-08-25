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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Ağustos Cumartesi tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

        Reyting sonuçları 24 Ağustos Cumartesi tablosu: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi!

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi, film, haber ve yarışma programı ekranlarda yerini alıyor. 24 Ağustos Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Yeşil Deniz Milenyum, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Seyirciler ise Total ve AB reyting sonuçları sıralamasına göre hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. İşte 24 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 08:22 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:54
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        Reyting sonuçları 24 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 24 Ağustos 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması...

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        24 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        25 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

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        24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Yeşil Deniz Milenyum, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrarı yer aldı.

        1. MasterChef Türkiye - TV8

        2. Yeşil Deniz Milenyum - TRT 1

        3. Güldür Güldür Show (TKR) - SHOW TV

        4. Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        5. MasterChef Türkiye Özet - TV8

        6. Show Ana Haber - SHOW TV

        7. İki Gönül Bir Oluversin Gari (T.S) - NOW

        8. Yeşil Deniz Milenyum - TRT 1

        9. Gönül Dağı (TKR) - TRT 1

        10. Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (T.S) - KANAL D

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        24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Totalde birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Terminatör 2 Mahşer Günü, üçüncü sırada ise NOW Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

        1. MasterChef Türkiye - TV8

        2. Terminatör 2 Mahşer Günü (Y.S) - ATV

        3. Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        4. Güldür Güldür Show (TKR) - SHOW TV

        5. Show Ana Haber - SHOW TV

        6. MasterChef Türkiye Özet - TV8

        7. Yeşil Deniz Milenyum - TRT 1

        8. Kanal D Ana Haber - KANAL D

        9. İki Gönül Bir Oluversin Gari (T.S) - NOW

        10. Suçlular Takımı (Y.S) - SHOW TV

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