Dünün reyting sonuçları 24 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?
Dün akşam kuşağında Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun ve Güldür Güldür Show yapımları yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Haziran Salı günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 24 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 24 Haziran Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun, Güldür Güldür Show arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 24 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
24 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
24 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
24 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI