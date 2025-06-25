Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 24 Haziran Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun, Güldür Güldür Show arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 24 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...