Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Haziran 2025: Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef, Benfica-Bayern Münih maçı... AB ve Total'de hangi yapım reytinglerde zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 24 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?

        Dün akşam kuşağında Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun ve Güldür Güldür Show yapımları yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Haziran Salı günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 24 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 08:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 24 Haziran Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun, Güldür Güldür Show arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 24 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

        2

        24 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        24 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

        3

        24 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        24 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi