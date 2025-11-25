Reyting sonuçları 24 Kasım 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 24 Kasım 2025 Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Bitirim İkili 3, Son Düello, Sakıncalı, Güldür Güldür Show yapımları arasından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Kasım 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...
Dünün reyting sonuçları ile 24 Kasım 2025 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Güldür Güldür Show programı ile Now TV’de Sakıncalı dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Star TV’de Bitirim İkili 3 ve ATV’de Son Düello filmleri yayınlandı. Peki, 24 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
24 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
24 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI