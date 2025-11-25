Dünün reyting sonuçları ile 24 Kasım 2025 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Güldür Güldür Show programı ile Now TV’de Sakıncalı dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Star TV’de Bitirim İkili 3 ve ATV’de Son Düello filmleri yayınlandı. Peki, 24 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?