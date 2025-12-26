Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 25 ARALIK 2025: Veliaht, Halef, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 25 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber izleyiciler ve medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Aralık Perşembe akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam birçok kanalda Regaip Kandili programları yayınlandı. Ayrıca Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Çağrı ve Tarzan Efsanesi yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 25 Aralık 2025 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 08:13 Güncelleme: 26.12.2025 - 08:13
        1

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Regaip Kandili programları yanı sıra Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Çağrı ve Tarzan Efsanesi gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 25 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...

        2

        25 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        25 Aralık Perşembe akşamı Regaip Kandili olması sebebiyle TRT 1’de Regaip Gecesi, Kanal D’de Regaip Kandili Özel ve ATV’de Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili programları yayınlandı.

        Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları dyeni bölümleriyle ekrana geldi.

        TRT 1’de Çağrı, Kanal D’de Tarzan Efsanesi filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        25 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        25 ARALIK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        25 ARALIK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        25 ARALIK 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
