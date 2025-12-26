Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Regaip Kandili programları yanı sıra Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Çağrı ve Tarzan Efsanesi gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 25 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...