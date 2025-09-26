Reyting sonuçları 25 Eylül 2025: İşte ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!
Dünün reyting sonuçları ile 25 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çılgın İkili 3 filmi ekrana gelirken; Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çılgın İkili 3, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 reyting sonuçları tablosu...
25 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
25 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Veliaht – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Halef Köklerin Çağrısı – Now
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Now Ana Haber – Now
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now
Show Ana Haber – Show TV
Veliaht (Özet) – Show TV
Haber Önü – Show TV
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Veliaht – Show TV
Halef Köklerin Çağrısı – Now
Now Ana Haber – Now
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now
Show Ana Haber – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Veliaht (Özet) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Halef Köklerin Çağrısı – Now
Veliaht – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol’da – ATV
Now Ana Haber – Now
Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now
Show Ana Haber – Show TV
Kuma – Kanal 7
Veliaht (Özet) – Show TV