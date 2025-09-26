Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları 25 Eylül 2025: Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef... ABC1, AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 25 Eylül 2025: İşte ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları ile 25 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çılgın İkili 3 filmi ekrana gelirken; Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:38
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çılgın İkili 3, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 reyting sonuçları tablosu...

        2

        25 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        25 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        3

        25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Veliaht – Show TV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Halef Köklerin Çağrısı – Now

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Now Ana Haber – Now

        Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now

        Show Ana Haber – Show TV

        Veliaht (Özet) – Show TV

        Haber Önü – Show TV

        4

        25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Veliaht – Show TV

        Halef Köklerin Çağrısı – Now

        Now Ana Haber – Now

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now

        Show Ana Haber – Show TV

        Esra Erol’da – ATV

        Veliaht (Özet) – Show TV

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        5

        25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Halef Köklerin Çağrısı – Now

        Veliaht – Show TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Esra Erol’da – ATV

        Now Ana Haber – Now

        Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – Now

        Show Ana Haber – Show TV

        Kuma – Kanal 7

        Veliaht (Özet) – Show TV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
