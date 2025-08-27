Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Ağustos 2025: Kairat Almaty-Celtic maçı, Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı, Güven Bana, MasterChef... AB ve Total’de dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 26 Ağustos 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        26 Ağustos Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:35 Güncelleme: 27.08.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi, reytinglerde kim birinci oldu?’’ sorusunu yönelterek 26 Ağustos 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        2

        26 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Ağustos Salı akşamı ATV’de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Kanal D’de Dokunmayın Şabanıma, Star TV’de Hayalimdeki Düğün, Now TV’de Hava Muhalefeti filmleri yayınlanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

        TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluştu.

        Ancak 26 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        26 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        26 AĞUSTOS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!