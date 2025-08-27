Reyting sonuçları 26 Ağustos 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
26 Ağustos Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi, reytinglerde kim birinci oldu?’’ sorusunu yönelterek 26 Ağustos 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
26 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Ağustos Salı akşamı ATV’de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Kanal D’de Dokunmayın Şabanıma, Star TV’de Hayalimdeki Düğün, Now TV’de Hava Muhalefeti filmleri yayınlanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekranlara geldi.
TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluştu.
Ancak 26 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
26 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI