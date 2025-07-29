Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Temmuz 2025: Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 28 Temmuz 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Kanal D'de Turnike, ATV'de Aile Saadeti ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de Mavi Boncuk, TRT 1'de Kasırga, Now TV'de Recep İvedik 3 ve Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 28 Temmuz Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 08:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma , haber bülteni ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 28 Temmuz Pazartesi akşamı Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye, Mavi Boncuk, Kasırga, Recep İvedik 3 ve Show TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Temmuz 2025 reyting sonuçları tablosu...

        2

        28 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        28 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        3

        28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!