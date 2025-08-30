Reyting sonuçları 29 Ağustos 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Aile Arasında, Aykut Enişte 2, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor ve Olmaz Oluversin Gari filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 29 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
29 Ağustos Cuma akşamı TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Aile Arasında, Now TV’de Olmaz Oluversin Gari, Star TV’de Aykut Enişte 2, Kanal D’de Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve TRT 1’de Creed 3: Efsane Devam Ediyor fimleri yayınlandı. ATV’de ise Güven Bana yarışmasının tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ağustos 2025 reyting sonuçları sıralaması…
29 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
29 AĞUSTOS 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI