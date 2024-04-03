Reyting sonuçları her sabah bir gün önceki yapımların izlenme oranına göre belirleniyor. Takip ettiği dizi, program ve ana haberlerin reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak edenler dünün AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. İşte, 2 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları sıralaması...