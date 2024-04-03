Reytinglerde zirve yarışı! 3 Nisan 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reytinglerde birincilik yarışı kıyasıya devam ediyor. 3 Nisan 2024 Salı akşamı SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bahar yayınlandı. Ayrıca diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İşte, 3 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları her sabah bir gün önceki yapımların izlenme oranına göre belirleniyor. Takip ettiği dizi, program ve ana haberlerin reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak edenler dünün AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. İşte, 2 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları sıralaması...
2 NİSAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - Bahar - SHOW TV
2 - Bahar (Özet) - SHOW TV
3 - Survivor All Star - TV8
4 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now
5 - Esra Erol'da - ATV
6 - Yabani - NOW
7 - Ben Bu Cihana Sığmazam - ATV
8 - ATV Ana Haber - ATV
9 - SHOW TV Ana Haber - SHOW TV
10 - Ana Haber - TRT 1
2 NİSAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1 - Bahar - SHOW TV
2 - Bahar (Özet) - SHOW TV
3 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now
4 - Survivor All Star - TV8
5 - Mehmed: Fetihler Sultanı - TRT 1
6 - Ana Haber - TRT 1
7 - Sandık Kokusu (Tekrar) - SHOW TV
8 - SHOW Ana Haber - SHOW TV
9 - İddiaların Aksine - TRT 1
10 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV