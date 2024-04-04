Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 3 Nisan Çarşamba günü ekrana gelen dizi ve programlar total ve AB reyting sıralamasında birinci olabilmek için mücadele etti. İşte, 3 Nisan 2024 dünün reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralamasına ilişkin ayrıntılar...