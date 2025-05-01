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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Nisan 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 30 Nisan 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 30 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Barcelona-Inter maçı ekrana gelirken Show TV'de Demir Maske filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 08:51
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        Reyting sonuçları 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Survivor, Barcelona-Inter maçı, Demir Maske yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 30 Nisan 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

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        30 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        30 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.

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        30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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