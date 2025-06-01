Reyting sonuçları 31 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mayıs Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de PSG İnter maçı futbolseverlerle buluşurken, ATV'de Can Borcu dizisi sezon finaliyle ekrana geldi. Star TV'de ise Beyoğlu Güzeli filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 31 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
Reyting sonuçları 31 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Can Borcu, Güldür Güldür Show, Survivor, PSG İnter maçı, Beyoğlu Güzeli, Çift Kişilik Oda ve Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
31 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
31 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI