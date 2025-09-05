Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Eylül 2025: ABD-Türkiye maçı, Gürcistan-Türkiye maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 4 Eylül 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 4 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle; Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları ise yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Ailem Robotlara Karşı, Düşüş, Bihter ve Artemis Fowl filmleri ekranlara geldi. Öte yandan ABD-Türkiye voleybol maçı ve Gürcistan-Türkiye maçı sporseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Eylül 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 07:32 Güncelleme: 05.09.2025 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film ve maç gibi içerikler yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik artarken 4 Eylül Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 4 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları AB ve Total sıralama tablosu...

        2

        4 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        4 Eylül Perşembe günü TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması ABD-Türkiye maçı voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

        Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TV8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

        Star TV’de Ailem Robotlara Karşı, Kanal D’de Düşüş, TRT 1’de Artemis Fowl ve Now TV’de Bihter filmleri yayınlandı. Gürcistan-Türkiye maçı ise TV8’de futbolseverlerle buluştu.

        4 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
