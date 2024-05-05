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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 4 Mayıs 2024 Cumartesi dün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani

        Reytinglerde zirve yarışı! 4 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 4 Mayıs Cumartesi günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 4 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:00
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        4 Mayıs reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Takip ettiği dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler dünün AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

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        4 MAYIS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 4 Mayıs Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        4 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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