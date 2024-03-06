Televizyon ekranlarında heyecan dolu rekabet sürerken, AB ve total reyting sonuçları her gün izleyiciyle buluşuyor. Dün akşam SHOW TV'de reytingleri alt üst etmeyi başaran Bahar dizisi seyircisinin karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 5 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması...