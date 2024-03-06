Reyting sonuçları açıklanıyor... 5 Mart Salı dünün AB ve total reyting sıralaması
Dünün reyting sonuçları yapımların izlenme oranını belirliyor. 5 Mart Salı dün akşam kuşağında Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve daha pek çok yapım reytinglerde birinci olmak için yarıştı. İşte, 5 Mart 2024 reyting sonuçları ile dünün total ve AB reyting sıralaması...
Televizyon ekranlarında heyecan dolu rekabet sürerken, AB ve total reyting sonuçları her gün izleyiciyle buluşuyor. Dün akşam SHOW TV'de reytingleri alt üst etmeyi başaran Bahar dizisi seyircisinin karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 5 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması...
5 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Mart'a dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
5 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI