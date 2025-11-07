Reyting sonuçları 6 Kasım 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Reyting sonuçları 6 Kasım 2025 Perşembe sıralaması araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ve UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Kanal D'de Güller ve Günahlar dizisi ile Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 6 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film, yarışma ve maç gibi içerikler yayınlandı. 6 Kasım Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Samsunspor-Hamrun Spartans maçı, Viktoria Plzen-Fenerbahçemaçları ekranlara geldi. Güller ve Günahlar ile Çok Güzel Hareketler 2 yapımlarının ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler 6 Kasım 2025 AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
6 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
6 KASIM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI