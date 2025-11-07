Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film, yarışma ve maç gibi içerikler yayınlandı. 6 Kasım Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Samsunspor-Hamrun Spartans maçı, Viktoria Plzen-Fenerbahçemaçları ekranlara geldi. Güller ve Günahlar ile Çok Güzel Hareketler 2 yapımlarının ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler 6 Kasım 2025 AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?