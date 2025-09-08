Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de Türkiye-İtalya voleybol maçı heyecanı yaşandı. Star TV’de ise yeni dizi Çarpıntı ekran yolculuğuna başladı. Show TV’de Hedefim Sensin, TRT 1’de Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ve Now TV’de Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri filmleri yayınlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 7 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...