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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Şubat 2025: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 7 Şubat 2025: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belirleniyor. Total, AB, ABC1 reyting sıralamasına göre geçtiğimiz haftanın birincisi Kızılcık Şerbeti oldu. ATVde yayınlanan "Esra Erol'da" ikinci, "Arka Sokaklar" ise üçüncü sırada yer aldı. Gözler şimdi 7 Şubat Cuma reyting sonuçlarına çevrildi. Peki 7 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu, hangi yapım kaçıncı sırada?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 07:46 Güncelleme: 08.02.2025 - 07:46
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        7 Şubat 2025 reyting sonuçları bugün belli oluyor. Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı?

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları saat 11.00-12.00 arasında açıklanması bekleniyor. Açıklanınca haberimize eklenecektir.

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        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total Grubu: "Kızılcık Şerbeti" birinci olurken, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" ikinci, "Arka Sokaklar" ise üçüncü sırada yer aldı. AB Grubu: "Kızılcık Şerbeti" birinci olurken dizinin özeti ikinci sırada, ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı İle Tatlı Sert" ise üçüncü oldu.

        ABC Grubu: "Kızılcık Şerbeti" lider olurken özeti ikinci sırayı alırken, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" üçüncü sırada yer aldı.

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