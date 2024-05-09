Reyting sonuçları açıklanıyor... 8 Mayıs Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 8 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Dün SHOW TV'de ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dün ekranlara gelen yapımların izlenmeleri reyting sonuçları ile belli oluyor. 8 Mayıs reyting sonuçları diziseverler tarafından ilgiyle takip edililiyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 8 Mayıs Çarşamba gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
8 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI