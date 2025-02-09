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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Şubat 2025: Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı, O Ses Türkiye... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 8 Şubat 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması nasıl?

        Dünün reyting sonuçları 8 Şubat Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam TV8'de O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekran macerasına başlarken; Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Kod 355 filmi ile Arka Sokaklar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 8 Şubat 2025 AB ve Total tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 08:37 Güncelleme: 09.02.2025 - 08:37
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Şubat Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. TV8’de O Ses Türkiye yeni sezonuyla izleyicisine merhaba dedi. Diğer kanallarda ise Arka Sokaklar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        8 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 8 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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