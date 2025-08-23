Reyting sonuçları açıklandı! 22 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile günün en çok izlenen yapımı belli oldu. Cuma günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasında birinci oluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Ağustos 2025 dünün reyting sonuçları...
Reyting sonuçları açıklandı. Her Cuma televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Büyük Yıkım: Rampage, Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor", Yol Arkadaşım 2, Tosun Paşa gibi yapımlar yayınlandı. Peki 22 Ağustos reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8
NOW ANA HABER - NOW
TOSUN PAŞA (T.S) - STAR TV
SHOW ANA HABER - SHOW TV
TASIYICI 2 (Y.S) - ATV
ASK-I MEMNU (TKR) - KANAL D
KUMA - KANAL 7
ATLA GEL SABAN (T.S) - SHOW TV
KANAL D ANA HABER - KANAL D
YOL ARKADASIM 2 (T.S) - SHOW TV
AB'DE İLK 10 PROGRAM
MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8
KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) - KANAL D
NOW ANA HABER - NOW
TASIYICI 2 (Y.S) - ATV
KANAL D ANA HABER - KANAL D
SICAK GELISME - KANAL D
MEDUSA DARBESI (Y.S) - KANAL D
YOL ARKADASIM 2 (T.S) - SHOW TV
CREED 2 EFSANE YUKSELIYOR (Y.S) - TRT 1
SHOW ANA HABER - SHOW TV
GEÇEN HAFTANIN REYTİNGLERİ NASILDI?
AB grubunda Masterchef birinci, Masterchef özet ikinci, Now Ana Haber üçüncü, Aşkı Memnu tekrarı dördüncü oldu.
Total’de Masterchef Türkiye birinci, Now Ana Haber ikinci, Aşkı Memnu tekrarı üçüncü oldu