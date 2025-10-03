Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Veliaht, Halef, Fenerbahçe-Nice maçı, L. Varşova-Samsunspor maçı... 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total’de kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        2 Ekim Perşembe akşamı Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Fenerbahçe-Nice maçı ve L. Varşova-Samsunspor maçı futbolseverlerle buluşurken Maymunlar Cehennemi filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yapımlar arasında yaşanan rekabet sonrası günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki, ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 2025 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 07:34 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzleyiciler, 2 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Fenerbahçe-Nice maçı, L. Varşova-Samsunspor maçı, Çarpıntı, Maymunlar Cehennemi gibi yapımları izledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm gözler 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

        2

        2 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak ve ardından haberimize eklenecektir.

        3

        2 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        2 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak