Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
2 Ekim Perşembe akşamı Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Fenerbahçe-Nice maçı ve L. Varşova-Samsunspor maçı futbolseverlerle buluşurken Maymunlar Cehennemi filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yapımlar arasında yaşanan rekabet sonrası günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki, ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 2025 reyting sonuçları...
İzleyiciler, 2 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Fenerbahçe-Nice maçı, L. Varşova-Samsunspor maçı, Çarpıntı, Maymunlar Cehennemi gibi yapımları izledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm gözler 2 Ekim 2025 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
2 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak ve ardından haberimize eklenecektir.
2 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI