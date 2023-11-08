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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! 7 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Kasım AB ve Total reyting sonuçları

        Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi (Final), Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 7 Kasım Salı reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 08:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 08:43
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi (Final), Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 7 Kasım Salı 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        7 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        7 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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