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Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu

30.09.2018 - 20:10 | Güncelleme:

Yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk yarısı Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle biten Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fener gerçekten rezalet."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Çaykur Rizespor'un iyi oyununu da vurgulamak lazım. Geçen hafta Beşiktaş'ın ölüsü 1 puan aldı, bu hafta Rize'nin dirisi ilk yarıda 3-0 yaptı."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Ama Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra Ali Koç, tribünlerin 'el at başkan' dediği zaman, 'Ya Beşiktaş'ı ezdik' diye cevap verdiğini gördük."

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Biz maçtan sonra 'ne Fenerbahçe, Beşiktaş'ı böyle bulabilir; ne de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi böyle bulabilir' demiştik."

  • 6 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Futbolda ayıp yoktur, ayrılıklar da olabilir. Ali Bey heyecanla geldi, hatalar olabilir."

     

  • 7 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Başakşehir'i yenerse Cocu, Fenerbahçe'nin 1 yılı gider. Comolli de buna dahil. Ali Koç erken radikal karar almayayım diyordur."

  • 8 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 3 gol atma potansiyeli var ama dördüncü golü yeme potansiyeli daha fazla."

     

  • 9 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Bursa kalesinde bu kadar top gelmiyordu Harun'a... Volkan'ın dibe giden Fenerbahçe'yi tekrar yükseltecek liderliği vardır."

  • 10 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Teknik olarak zaten hiçbir şey yapmamışlar. Geçen hafta yumruk atacak hali yoktu takımın."

  • 11 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Herkes uçmuş kaçmış yazıyor... Dedim ben mi göremedim acaba... İşte bu hafta patladı."

  • 12 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Volkan'ın kalecilikten ziyade takımı öne çıkartan bir hali vardı. Slimani tıp, Hasan Ali tıp, Reyes tıp, reaksiyon yok. 

  • 13 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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    "Ben geçen hafta radikal karar bekliyorum demiştim. Ben görüyorum ışıksızlığı. Daha 7. hafta 14. sırada Fenerbahçe."

  • 14 Rıdvan Dilmen'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu
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