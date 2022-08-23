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Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'ye stoper transferi şart"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu

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  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Bugün 3 farklı sonucu da görebilirdik. İki takımın da hem çok büyük artıları ve eksileri var. Ne Adana Demirspor ilk yarıdaki gibi savunma zaafı vermeli ne de Fenerbahçe ikinci yarı olduğu gibi her topu savunma arkasına kaçırmalı."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, son şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe... Tadından yenmez bir lig bekliyor bizi."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 öndeyken böyle pozisyonlar yemez. Onyekuru'nun en önemli özelliği savunma arkası koşusu. Ferdi hücuma da katkıda bulunduğu için Onyekuru hep Lemos ile bire bir kaldı."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Bu sezon ligin anahtarı tek kelime; Konsantrasyon. Fenerbahçe son şampiyon olduğunda lig çok erken bitmişti. Bu sezon herkes çok istekli. Ali Koç da 5 yıllık başkanlık döneminde hiç bu kadar konsantre bir takım yaratmamıştı."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Adana Demirspor, hücum hattında savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla oynadı. Bu kadroların ardından 4-2'lik sonuç sürpriz değil."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Adana Demirspor, hücum hattında savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla oynadı. Bu kadroların ardından 4-2'lik sonuç sürpriz değil."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Attila Szalai'nin abartıldığı kadar yüksek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Normal bir oyuncu Szalai. Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriliyorsa hemen satılıp başka oyuncu alınmalı."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Fenerbahçe kültüründe hücum anlayışı vardır. Biz zamanında Adana Demirspor'u 6-0 yendiğimiz maçın ikinci yarısında gol atamadık diye yuhlanmıştık. Jorge Jesus ile de Fenerbahçe taraftarları yine o kültüre dönebilmek istiyor."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Şu kadro Aykut Kocaman'ın elinde olsa stoper alın demem ancak hocanız Jorge Jesus, bu oyun iyi stoper gerektirir. Aykut Kocaman da dünya çapında bir teknik direktördür ancak farklı bir şey oynatır."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe sözleri: Stoper transfer şart! FB haberleri

    "Jesus, Miguel Crespo'yu Türkiye'de oynatmaz. Mert Hakan da dönmüşken forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Düz oyuncu sevmiyor hoca."

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