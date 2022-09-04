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Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Kayserispor'u 2-0'la geçerken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi

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  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Geçen hafta Fenerbahçe uyksuzluğa dayanıp 1 hafta top oynasa kazanamazdı. Bugün de 1 hafta oynasa kaybetmezdi. Ali Bey ve yönetimi hocaya öyle bir kadro verdi ki; çevir çevir oyna!"
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Çok geniş kadroları yönetmek kolay değildir. Bugün Fenerbahçe top rakipteyken mükemmel oynadı ancak top ayağındayken de daha fazla pozisyona girebilirdi."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Bence hocanın üçlü savunmaya geçme sebeplerinden biri; Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması. O varken savunma daha çok güven veriyordu. Diğer bir sebep de bek oyuncularının bu dizilişe daha uygun olması."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Fenerbahçe üçlü oynadığı sürece sol önde oynayan oyuncu hep forveti ikileyecektir. Bugün King bunu yaptı, döndüğünde Valencia da yapacaktır."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilk 45'lerde oynadığı oyunu 90 dakikaya yaymak istiyor. Bunu yaparken de kadronun genişliğini kullanıyor hoca."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Ben geçtiğimiz sezon 'Beşiktaş almıyorsa Batshuayi'yi Fenerbahçe'ye alırım' demiştim. Ancak ben onu söylediğim gün ne King vardı kadroda ne de Pedro"
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Hocanın üçlü sisteminde öndeki ikili sürekli değişecektir. Kiev maçında Batshuayi oynarsa şaşırmam mesela."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Jorge Jesus hakkında bu maçta önce Çağdaş Atan'ın ve önceki günlerde Nuri Şahin'in söylediği sözlere bakın. Normalde bu kadar geniş kadroda oynamayan oyuncular kapris yapar. Ancak Jesus'a kapris ya-pa-maz-sı-nız!"
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Bana bu yıl hangi forveti istersin diye sorulsa Wout Weghorst'u söylerdim. Fenerbahçe'nin yazın Batshuayi'ye ihtiyacı vardı ancak bugün çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın

    "Jorge Jesus varken takımda 'banko' diyebileceğimiz oyuncu sayısı çok az olur. Ancak takım 3-4 günde bir maça çıktığı için bu normal. Hafta hafta oynasalardı bu düzen sıkıntı yaratabilirdi."

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