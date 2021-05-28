Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CEO´luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun´a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink´e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.