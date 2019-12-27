Bugün yerli otomobil tanıtılıyor. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma yapıyor. Peki Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir?

Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu (d. 22 Kasım 1955, Ankara) Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Başkanı'dır.

Liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.

İş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir.

EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı (2009-halen)

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı (2009-halen)

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi (2012-halen)

B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı (2015-halen)

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyesi (2011-halen)

ICC G-20 Danışma Grubu (2011-halen)

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı (2001-halen)

Balkan Odalar Birliği (ABC) Yönetim Kurulu Üyesi (2002-halen)

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO-CCI) Yönetim Kurulu Üyesi (2011-halen)

D-8 Ticaret Odaları Federasyonu İcra Kurulu Üyesi (1997-halen)

Türk-Afrika Odası Eş Başkanı (2008-halen)

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı (2014-halen)

İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) Onursal Başkanı (2015-halen)

Türk-Arap Odası Eş Başkanı (2016-…)

Dünya Kobi Forumu Vakfı – Yönetim Kurulu Başkanı(2015-halen)

Kudüs Tahkim Merkezi Uluslararası Başkanı (2013-halen)

Ankara Forumu Başkanı (2005-halen)

İstanbul Forum Başkanı (2007-halen)

PNB Türkiye Başkanı (2011-halen)

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2007-halen)

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2009-halen)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı (2003-halen)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Yönetim Kurulu Başkanı (2004-halen)

GS1 Türkiye Vakfı Başkanı (2016-...)

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı (2016-halen)

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Yüksek Kurulu Üyesi (2003-halen)

Yunus Emre Enstitüsü Mütevelli Heyet Üyesi (2008-halen)

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi (2005-halen)

Tesisat, İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneği’nin (TİMKODER) Kurucu Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi (1998-halen)

Aldığı Ödüller



Fransa Devlet Nişanı

Avusturya Büyük Altın Liyakat Nişanı

İtalya Devlet Nişanı

Moğolistan İlham Nişanı

Kazakistan Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası

Johns Hopkins Üniversitesi Akdeniz Liderlik Ödülü

Avusturya Ekonomi Odası Altın Ödülü

Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Onur Nişanı

Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Onur Nişanı

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Madalyası

İslam Ticaret ve Sanayi Odası Üstün Hizmet Ödülü

Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Yılın İşadamı Ödülü