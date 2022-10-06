Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir Avrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam ediyor. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan taraftarlar, maçın hangi kanaldan, şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...