LVMH'in yaptığı kısa açıklamada, bu kararın Rihanna ile ortak alındığı ve daha iyi şartlar için beklemeye geçildiği belirtildi.

Bu duraklama süresinde LVMH'nin, odağını daha çok Fenty Beauty ve Fenty Skin üzerinde yoğunlaştırmayı planladığı, iç çamaşırı markası Savage x Fenty ile iş birliğine destek olmaya devam edeceği açıklandı.