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Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

Rihanna-ASAP Rocky çifti, tatil dönüşü büyük bir şok yaşadı. Hamile sevgilisi Rihanna ile birlikte özel uçakla Barbados’tan dönen ünlü rapçi, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı suçundan gözaltına alındı

  • 01
    Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

    Asıl adı Rakim Mayers olan ünlü şarkıcı, Kasım 2021'deki bir silahlı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alındı. Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, Mayers'in kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile tatilden dönerken Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.
  • 02
    Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

    BBC'nin haberine göre; Polis yetkilileri, gözaltının "iki tanıdık arasında çıkan ve silahlı saldırıyla sonuçlanan bir tartışma" ile bağlantılı olarak yapıldığını söyledi.
  • 03
    Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

    550 BİN DOLARLIK KEFALET

    Mayers, gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mayers'in avukatı Alan Jackson, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğruladı ancak konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Saldırının mağduru, polise, iki kişiyle yürüyen Mayers'in sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını söyledi. Polis raporlarında, Mayers'in mağdura üç dört el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin mağdurun sol elini sıyırdığı bilgisi yer aldı.

    Mayers 17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak.
  • 04
    Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

    GÖÇMEN GENCİ DARP ETMİŞTİ

    30 Haziran 2019’da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verilmişti. Olay sonrası 3 Temmuz'da tutuklanan ve 2 Ağustos'a kadar nezarette kalan şarkıcı ve korumaları, tutuksuz yargılanmalarına karar verilmesinin ardından ABD'ye dönmüştü.
  • 05
    Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

    TRUMP'TAN DESTEK

    Mayers, Stockholm'ün şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

    Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek eski ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

    Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.
  • 06
    Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

    ALDATMA DEDİKODULARI ÇIKTI

    33 yaşındaki şarkıcının, milyarder müzisyen ve moda devi Rihanna ile ilişkisi geçen yıl doğrulandı. Mayers, geçen mayıs ayında GQ dergisine verdiği röportajda Rihanna'yı "hayatının aşkı" olarak nitelendirdi. Çift, Ocak ayında bir bebekleri olacağını duyurdu. Ünlü şarkıcının yakın zamanda doğum yapması bekleniyor.

    Çift geçtiğimiz günlerde ayrılık ve aldatma söylentilerini yalanlamıştı.

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