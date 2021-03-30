HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart tarihlerini kapsayan her 100 binde görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bu verilere göre Haberturk.com olarak hazırladığımız risk haritasında en düşük riski ifade eden mavi rengi hiçbir ilin taşımadığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı risk haritasında Şırnak mavi renkte görülüyordu. Ancak en düşük riski ifaden eden vaka sayısı her 100 binde 10 ve altı olarak belirlenmişti. Bakanlığın açıkladığı haftalık verilerde Şırnak'taki vaka sayısının 100 binde 13,57 olduğu görüldü. Bu da orta riski ifade eden sarı renk anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın bu verilerine göre son yayınlanan risk haritasındaki diğer renkler de farklılık gösterdi.

Dün yayınlanan risk haritasında en yüksek riski ifade eden kırmızı renkte 58 il bulunuyordu. Yüksek riski ifade eden turuncu ile orta riski ifade eden sarı renge 11'er ilin büründüğü görülmüştü. En düşük riski ifade eden mavi renkte de 1 il bulunuyordu.

Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bu akşam yayınladığı haftalık verilere göre kırmızı renkte yine 58 il yer alırken turuncu renkte 16 il, sarı renkte de 7 il görülüyor. Mavi rengi taşıyan hiçbir il bulunmuyor.