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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da korona vaka sayısı korkunç seviyede! Tam 6 kat...
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İstanbul'da vaka sayısı 6 kat arttı

İllere göre 100 binde görülen haftalık koronavirüs vakaları açıklandı. Türkiye haritası kırmızıya bürünürken İstanbul'daki artış korkunç bir seviyeye ulaştı. Kontrollü normalleşme sürecinde megakentteki vaka sayısı 6 kat artmış oldu

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da korona vaka sayısı korkunç seviyede! Tam 6 kat...
HABERTURK.COM

Türkiye Covid-19 pandemisinin en kara günlerini yaşıyor. 30 Mart itibarıyla Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda 37 bin 303 vaka sayısı görüldü. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olurken, bir başka vahim tablo 100 binde görülen haftalık vaka sayılarında ortaya çıktı.

Bilindiği gibi kontrollü normalleşme sürecinin başladığı 1 Mart'tan bu yana illerin rengine göre risk haritası belirleniyor. Haritada en yüksek riski gösteren kırmızı renge bürünen il sayısı 58'e ulaşırken, İstanbul'daki tablo kırmızının da ötesinde bir yükselişe işaret ediyor.

PANDEMİ YOKMUŞ GİBİ GÖRÜNTÜLER

Kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Mart'ta kafe ve restoranlar açılmış, cumartesi günü sokak kısıtlaması kalkmıştı. İstiklal Caddesi gibi megakentin en işlek noktalarında kameralara yansıyanlar pandemi öncesini aratmamıştı. Geçen hafta sonu Belgrad Ormanı'nda 10 ton çöpün toplanması, "Salgın bitti mi" sorusunu akla getirmişti.

Bu görüntüler İstanbul'daki vaka sayılarına da yansıdı. Kontrollü normalleşmeye yüksek riski ifade eden turuncu renkle başlayan İstanbul, kısa sürede kızardı. Son açıklanan haftalık verilere göre de vaka sayısının 6 kat arttığı görüldü.

RAMAZAN'DA KISITLAMA GENİŞLİYOR

20-26 Mart verilerine göre kırmızı renkteki illerde cumartesi kısıtlaması tekrar uygulanacak. Hafta içi ülke genelinde 21.00-05.00 arasındaki sokak kısıtlaması sürecek. Ramazan ayında ise hafta sonu tüm Türkiye'de sokak kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafelerdeki yüzde 50 kapasiteli mevcut uygulama sürerken, Ramazan ayında sadece paket servis hizmeti verilebilecek.

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