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Son dakika: Türkiye'nin vaka haritası güncellendi

Son dakika... 20-26 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 oldu.

Son dakika: Türkiye'nin vaka haritası güncellendi

Son dakika... 20-26 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 oldu.

SAMSUN, İSTANBUL, YALOVA, GİRESUN VE SİNOP BAŞI ÇEKİYOR

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

ŞIRNAK, SİİRT, ŞANLIURFA, MARDİN VE VAN EN DÜŞÜK İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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