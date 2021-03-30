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HaberlerSağlıkSon dakika Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bütün illerde var
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Son dakika... Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bütün illerde var

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini belirtip, “Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutanlı söz konusu” dedi.

Son dakika Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bütün illerde var
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmasından öne çıkanlar:

Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması.

Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

AK PARTİ KONGRELERİ

Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim.

Ayrıntılar geliyor...

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